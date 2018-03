'Precisamos de mais união e menos julgamento entre nós', diz Anitta no Dia da Mulher

"Eu acho que o Dia da Mulher é o dia a dia. Nós mulheres acumulamos funções: somos filhas, cuidamos dos irmãos, crescemos cuidando dos pais e vamos crescendo e agregando todos. A família do ex-marido, a família do ex-namorado, a família da ex do irmão.

Enfim, a mulher tem esse braço e essa capacidade de agregar, de cuidar, de ser generosa. Acho que essa é a grande condição da mulher. E somos amantes, e somos arteiras, e somos criativas, e temos o tal do 'sétimo' sentido.

Eu gosto de ser mulher. Adoro ser mulher. E sou muito curiosa. Adoro conhecer pessoas novas, universos diferentes, nunca pensei em casar, mas adoro me apaixonar. Acho que ser mulher é todo dia. O dia é para os que não lembram, para passar a lembrar a importância da mulher [risos]! Feliz 'todo dia' das mulheres!"

Foto: Instagram / @fafadbelem