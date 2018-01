Pré-estreia de 'É Fada' reúne artistas no Rio

Foto: Reprodução / Instagram

Na noite da última quarta-feira, 28, houve a pré-estreia do filme É Fada no Rio de Janeiro, o que ocasionou a reunião de diversos artistas do elenco, como Kéfera Bunchmann, Mariana Santos, Klara Castanho e Christian Monassa.

Quem chamou atenção foi a atriz Klara Castanho, que chamou atenção do público quando viveu a personagem Rafaela em Viver a Vida, quando tinha apenas nove anos de idade. Atualmente com 15 e com um currículo com passagens em diversas novelas, estrela seu primeiro longa-metragem.

Na segunda-feira, 26, ocorreu o primeiro evento de pré-estreia, na cidade de São Paulo. O filme entra em circuito na próxima quinta-feira, 6.

Confira mais fotos abaixo:

Toda de @lelisblanc ❤️ #éfada #cinema Uma foto publicada por Mariana Santos (@amarianasantos) em Set 29, 2016 às 5:40 PDT

Pré-estreia Rio. #éfada #cinema ❤️❤️❤️ Uma foto publicada por Mariana Santos (@amarianasantos) em Set 28, 2016 às 8:17 PDT

Ohhhhhh nenê! ❤️ Uma foto publicada por Klara Castanho ♎️ (@klarafgcastanho) em Set 26, 2016 às 6:48 PDT

Ahhh São Paulo obrigada #ÉFada #PréEstréia filtro do #snap especial #Br3Produções @brunoptl Uma foto publicada por Klara Castanho ♎️ (@klarafgcastanho) em Set 26, 2016 às 5:18 PDT

Valeu SP ❤️ foi lindo! Uma foto publicada por Klara Castanho ♎️ (@klarafgcastanho) em Set 26, 2016 às 8:43 PDT