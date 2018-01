Post de Beyoncé no Instagram vale 1 milhão de dólares

Post de anúncio da gravidez tem mais 10 milhões de curtidas Foto: https://www.instagram.com/beyonce/

Cada post no Instagram de Beyoncé vale cerca de 1 milhão de dólares, de acordo com a consultoria D'Marie Analytics. A empresa nomeou a cantora como a mais influente da rede social baseando-se em fatores como seguidores, alcance e engajamento.

De acordo com Frank Spadafora, diretor-executivo de D'Marie, disse que o uso "limitado" de Beyoncé das mídias sociais aumentou seu poder de monetização. "Sua publicação limitada de conteúdos exclusivos e com curadoria faz com que cause frenesi em seu público. Hoje em dia, menos realmente é mais".

A popularidade de Beyoncé foi evidenciada no início deste ano, quando a cantora anunciou no Instagram que estava grávida de gêmeos. O post tem mais de 10 milhões de curtidas e é a mais curtida da história da rede social.

Selena Gomes foi nomeada a segunda pessoa mais influente no Instagram e um post seu foi avaliado em 775 mil dólares.