'Por favor foque nas coisas positivas de sua vida', desabafa Calvin Harris sobre Taylor Swift

O DJ utilizou o Twitter para fazer uma série de desabafos sobre sua ex. Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira, 13, a equipe da cantora Taylor Swift confirmou para a revista Billboard americana que ela foi a responsável por escrever o mais novo hit de seu ex-namorado e DJ Calvin Harris, a música This Is What You Came For, que conta com a participação de Rihanna nos vocais.

Segundo a revista, a cantora teria usado um pseudônimo para registrar a participação na música, que é o novo single de trabalho de Calvin.

Rapidamente o DJ utilizou a matéria da Billboard para comentar sobre a confirmação da equipe de Taylor, revelando que ela também tem uma pequena participação nos vocais da música: "E ela canta um trechinho também, ótima escritora, ela arrasou como sempre faz", comentou.

Em seguida, Calvin não poupou os comentários e disparou.

"Eu escrevi a música, produzi ela, fiz toda a produção e editei os vocais também. E inicialmente ela (Taylor) queria manter segredo sobre isso, por isso usou um pseudônimo", escreveu. "É doloroso pra mim neste ponto, ver o quanto ela e sua equipe podem ir longe com suas próprias maneiras para tentar fazer com que EU seja o malvado em toda essa situação", explicou o DJ.

Não obstante, Calvin Harris completou: "Eu imagino que você esteja feliz com seu novo relacionamento e você deveria focar nisso ao invés de tentar derrubar o seu ex com alguma coisa do tipo. Por favor, foque nas coisas positivas de SUA vida, porque você batalhou para ter uma".

Calvin disparou: 'Eu sei que você está fora de turnê e você precisa enterrar alguém novo como você fez com Katy, mas eu não sou esse tipo de cara, me desculpa. Eu não concordo com isso'. Foto: Reprodução/Twitter

Calvin elogiou a habilidade de Taylor como escritora, mas a criticou por revelar só agora a sua participação em seu novo single. Foto: Reprodução/Twitter

Para finalizar, o produtor ainda envolveu a rixa de sua ex-namorada com a cantora Katy Perry, deixando a entender que Taylor teria feito de tudo para acabar com carreira da hitmaker de Teenage Dream. "Eu sei que você está fora de turnê e você precisa enterrar alguém novo como você fez com Katy, mas eu não sou esse tipo de cara, me desculpa. Eu não concordo com isso", finalizou.

Até o momento Taylor não se pronunciou, nem Katy Perry e muito menos Rihanna, mas o DJ e produtor Diplo, que já se envolveu em diversas brigas com Swift, favoritou os tuítes com indiretas de Calvin para a cantora.

Pelo visto, a briga está apenas no começo.