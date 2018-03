Policial aborda veículo em estrada para tirar foto com ex-BBB

Lucas Fernandes, do 'BBB', ao lado do policial que é seu fã. Foto: Instagram / @fernandeslucas

O ex-BBB Lucas Fernandes, que foi eliminado da atual edição do programa há algumas semanas, compartilhou uma situação inusitada que vivenciou envolvendo a polícia na madrugada desta terça-feira, 20, numa estrada próxima à cidade de Fortaleza (CE).

O cearense gravou o momento em que estava ao lado de um policial rodoviário, no meio de uma estrada em que havia sido parado enquanto estava dirigindo: "Engraçado que eu tava voltando pra casa aqui no carro e a polícia me parou. Mas porque ele me reconheceu! Pediu pra eu parar só pra bater uma foto. Satisfação, obrigado, viu?"

O agente, identificado como Marques, respondeu: "Fazendo a fiscalização de trânsito aqui na CE-040 e fiz questão de parar meu amigo Lucas que representou muito bem o Ceará no Big Brother."

"Obrigado, o prazer foi todo meu. Fiquei feliz demais que fui parado pra ser elogiado", disse Lucas, encerrando o diálogo.

Em seguida, ele ainda publicou mais um vídeo, já no carro em movimento, mas no banco de passageiros: "Cara, essa eu filmei, fiz questão de filmar. Se eu fosse contar isso pra alguém iam pensar que eu tava mentindo. A polícia me parar pra bater uma foto comigo, vê se pode!"

Lucas compartilhou o momento nos stories de seu Instagram. Confira abaixo: