Polícia francesa suspeita que seguranças de Kim Kardashian estejam envolvidos em assalto

Cinco assaltantes mantiveram Kim Kardashian como refém e levaram cerca de R$ 24 milhões em joias Foto: Lionel Cironneau/AP

A polícia investiga se membros da equipe de segurança da socialite e estrela do reality show Kim Kardashian estariam envolvidos no assalto à mão armado ocorrido ontem, 3, em Paris.

“Eles suspeitam que os ladrões tenham tido algum contato prévio com os seguranças da Kim, que teriam dado possíveis dicas de brechas no acesso a ela. Eles sabiam que a Kim estava sozinha no quarto”, disse uma fonte próxima à socialite ao jornal New York Post.

Horas antes do incidente, Kim elogiou sua equipe de segurança, postando uma foto no Instagram de um de seus guarda-costas e brincou: "Esse cara está sempre na minha mira". Na semana passada, seus guarda-costas a protegeram quando Vitalii Sediuk, conhecido por fazer trote com celebridades, tentou beijar seu famoso bumbum.

This guy is always in my shot! Uma foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) em Out 2, 2016 às 10:24 PDT

Kim Kardashian ficou 'profundamente abalada' depois de ter sido mantida como refém à mão armada na mansão que alugou em Paris. cinco homens mascarados vestidos como policiais invadiram o quarto da socialite, a amarraram no banheiro e levaram €$ 10 milhões em joias. A Kardashian estava na capital francesa para a semana de moda, mas já retornou aos Estado Unidos.

Veja algumas das joias milionárias de Kim Kardashian: