Polícia conclui investigações sobre a morte de Domingos Montagner

O ator Domingos Montagner Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

A Polícia Civil de Sergipe terminou o inquérito sobre a morte de Domingos Montagner. O ator morreu no dia 15 de setembro depois de entrar no Rio São Francisco e ser levado pela correnteza.

Segundo o 'jornal Nacional', a polícia local confirmou que a morte de Montagner por afogamento foi um caso atípico, isto é, foi um acidente, não um crime.

Foram ouvidas 14 pessoas, entre elas Camila Pitanga, que estava com o ator no momento em que ele entrou no rio. O laudo foi encaminhado para o Ministério Público Estadual para que avaliem a falta de sinalização para que não se entre na água naquele local.