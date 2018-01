Polícia arromba porta da casa de Lindsay Lohan por briga entre ela e o noivo

Foto: Divulgação/BANG Showbiz

A polícia foi chamada à casa de Lindsay Lohan no último sábado, 23, em Londres, depois que seus vizinhos testemunharam a atriz brigando com seu noivo russo Egor Tarabasov. Num vídeo divulgado na internet, Lohan pedia por ajuda durante a briga.

O vídeo, divulgado pelo jornal The Sun, mostra Linday gritando seu nome e endereço do outro lado da rua, ela gritou: ''Por favor, por favor, por favor. Ele acabou de me estrangular. Ele quase me matou. Todo mundo vai saber. Saia da minha casa'.'

Ela acrescentou: "Faça isso. Atreva-se novamente. Você é louco. Você é doente. Você precisa de ajuda. É minha casa, saia da minha casa". Lindsay ainda disse a Egor que não o amava mais. "Você tentou me matar. Você é um psicopata", disse.

Seus gritos eram tão altos que ela acordou quase toda sua rua, o que levou alguém a ligar para a polícia. Policiais chegaram 10 minutos mais tarde e tiveram de arrombar a porta, porém o apartamento estava vazio.

Um porta-voz da Met Police disse: "Policiais compareceram ao local e, devido a preocupações com o bem-estar dos ocupantes dentro, eles forçaram a entrada no endereço. Não havia ninguém dentro, mas inquéritos foram feitos e os ocupantes foram encontrados e estavam seguros e bem".

Um vizinho, que não quis ser identificado, disse ao The Sun: "Estava prestes a pegar o telefone e ligar para a polícia, mas alguém na rua foi mais rápido. Ela acordou toda nossa casa gritando. Estava realmente preocupada com a segurança dela - parecia que ela precisava de ajuda".

"Vários carros da polícia chegaram e a rua toda foi acordada, olhando para fora das janelas para ver o que a comoção era a respeito. Nós não conseguimos voltar a dormir depois. Foi tanta confusão para o que normalmente é uma área tranquila", disse a fonte.

Outro morador da rua do bairro de luxo Knightsbridge afirmou: "Pensei que talvez algo sério havia acontecido. O silêncio da noite foi quebrado com essa gritaria terrível e palavrões e choro". A briga ocorreu apenas horas antes de Lindsay usar seu perfil no Instagram para acusar Egor de traí-la com prostitutas russas.