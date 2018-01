Polêmica entre Kanye West, Kim Kardashian e Taylor Swift vira desenho animado

Foto: Reprodução/YouTube

Que o assunto dos últimos dias foi a polêmica entre Kanye West, Kim Kardashian e Taylor Swift, ninguém duvida. Agora, a história foi transformada num desenho animado do Disk Duny, com bonecos feitos no jogo The Sims para interpretar os envolvidos.

O vídeo se chama 'Kim Expõe Taylor' (em alusão a hashtag que fez sucesso no Twitter #KimExposesTaylorParty) e traz recriações de Swift, Kim, Kanye, Kris Jenner, Khloe Kardashian, entre outros, e conta, de forma satírica, a 'briga' que começou quando Kim Kardashian vazou uma conversa entre o marido e a cantora de 'Shake it Off' que revela que Swift sabia do teor da música 'Famous', em que ela é citada.

Assista ao vídeo: