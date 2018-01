PM suspende gravações de programas policiais em São Paulo

Programa 'Polícia 24 Horas', da Band, acompanha o trabalho de policiais em São Paulo Foto: Divulgação|Band

O Comando da Polícia Militar de São Paulo decidiu suspender todas as gravações de programas que acompanham a rotina de policiais no Estado. Atualmente, duas emissoras da TV aberta possuem este formato de produção: Band (Polícia 24h) eRedeTV! (Operação de Risco).

A medida foi tomada para que as autoridades possam se certificar de que os profissionais que acompanham os policiais nessas missões estão em segurança.

Além disso, a polícia não estaria satisfeita com a forma com que as vítimas são exibidas nesses programas, muitas vezes em tom de zombaria.

A notícia da suspensão das gravações surgiu um dia após o colunista Flávio Ricco, do UOL, afirmar que um produtor de externas da Rede TV! havia sofrido um grave acidente dentro uma viatura da polícia durante uma perseguição a um bandido.

A emissora, por sua vez, disse que "não procede a informação de que um produtor da RedeTV! sofreu acidente dentro da viatura da polícia", nas gravações do "Operação de Risco".

De acordo com a Rede TV!, o acidente sofrido pelo funcionário foi no próprio veículo e fora do horário de trabalho. Além disso, segundo a emissora, todos têm seguro de vida.