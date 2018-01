Pitbull cede jato particular para socorrer pessoas com câncer de Porto Rico

O cantor Pitbull Foto: Youssef Boudlal / Reuters

O rapper norte-americano Pitbull está enviando seu avião particular a Porto Rico, no Caribe, a fim de buscar pacientes com câncer e transportá-los aos Estados Unidos para que recebam tratamento. As informações são do Mashable.

O país, território não-incorporado dos Estados Unidos, sofreu fortes danos após a passagem do furacão Maria, que deixou a ilha sem energia elétrica e mais de 60% da população sem acesso a água potável.

A deputada porto-riquenha Jennifer González agradeceu, por meio de seu perfil no Twitter, a ajuda do artista dos Estados Unidos. "Obrigado por nos ceder seu avião particular para levar pacientes com câncer do Porto Rico aos Estados Unidos para que possam fazer quimioterapia", escreveu.

"Graças a Deus somos feitos para ajudar. Só estou fazendo minha parte", respondeu Pitbull ao The New York Daily News sobre os serviços prestados.