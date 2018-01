A NFL anunciou que a cantora Pink irá entoar o hino nacional norte-americano na abertura do Super Bowl LII Foto: Mario Anzuoni/;Reuters

A NFL, liga norte-americana de futebol americano, anunciou nesta segunda-feira, 8, que a cantora Pink irá cantar o hino nacional norte-americano na abertura do Super Bowl LII, a grande final do campeonato, que irá acontecer no próximo dia 4 de fevereiro.

A cantora, que lançou o disco Beautiful Trauma em outubro de 2017 e se prepara para uma nova turnê mundial a partir de março, se junta a outras personalidades que já cantaram o hino dos Estados Unidos na abertura do jogo, como Beyoncé, Lady Gaga, Billy Joel, Whitney Houston, Diana Ross, Alicia Keys, Christina Aguilera, Mariah Carey e outros.

O Super Bowl é o evento de maior audiência na televisão norte-americana e neste ano também vai contar com o cantor Justin Timberlake se apresentando no tradicional show do intervalo pela primeira vez desde 2004.

Veja abaixo algumas das apresentações do hino dos Estados Unidos na abertura do Super Bowl.