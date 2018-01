Pink anuncia que fez as pazes com Christina Aguilera

Pink publicou em seu Twitter: 'Eu amo a Christina, nós fizemos as pazes' Foto: Danny Moloshok/Reuters | Dan Steinberg/Reuters

Uma das principais rivalidades da música pop parece ter terminado. Nesta terça-feira, 15, a cantora Pink anunciou que fez as pazes com Christina Aguilera, com quem tinha um desentendimento há 16 anos.

A ‘rixa’ entre as duas começou em 2001, quando elas gravaram a canção Lady Marmalade para a trilha sonora do filme Moulin Rouge. Aparentemente, Christina queria ter mais destaque na música, o que não agradou Pink.

No Twitter, um seguidor provocou Pink e fez referência ao prêmio Michael Jackson Video Vanguard Award, que ela ganhou esta semana. “Vamos celebrar o prêmio de vanguarda da Pink com o único videoclipe relevante da carreira dela, no qual ela faz o backup da XTina [Christina]”, escreveu o internauta.

Sem deixar passar barato, a cantora criticou todos aqueles que inventam brigas entre cantoras pop. “Eu quero chamar atenção para esse fenômeno horrível dos últimos 10 anos. Nós não podemos mais ficar felizes pelos outros. Eu amo a Xtina, nós fizemos as pazes”, respondeu a artista.

Want to point out an awful new phenomenon of the last 10'years. We can no longer be happy for each other. I ❤️Xtina, we've made amends.... https://t.co/4lcGu2mySV — P!nk (@Pink) 15 de agosto de 2017

“Música nos atrai. A melhor parte da música é que tem espaço para todo mundo vencer ao mesmo tempo. Não seja parte do que está errado com o mundo”, acrescentou.

Music brings us all together. The best part of music is- there's room for everyone to win at the same time. Don't be what's wrong w/da world — P!nk (@Pink) 15 de agosto de 2017

Pink lançou nesta quarta-feira, 16, o clipe de seu novo single What About Us. A música faz parte do álbum Beautiful Trauma, que será divulgado dia 13 de outubro. Assista ao vídeo:

