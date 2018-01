Personalidades lamentam tragédia e pedem doações às vítimas de Janaúba

Ivete Sangalo e Luan Santana compartilharam os dados da conta bancária oficial para doações às vítimas da tragédia em Janaúba. Foto: Daniel Teixeira/Estadão | Pedro Curi/Globo/Divulgação

Depois da tragédia em Janaúba, norte de Minas Gerais, na última quinta-feira, 5, em que o vigia de uma creche ateou fogo em crianças e no próprio corpo, personalidades usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido e pedir doações para as vítimas.

Na cidade vizinha de Montes Claros, a população se mobilizou para oferecer abrigo, banho e alimentação para pais de crianças que tiveram de viajar até lá a fim de acompanhar vítimas que foram transferidas.

Quando soube da tragédia, Ivete Sangalo gravou um Stories no Instagram, lamentando e dando apoio às mães que perderam os filhos e a toda a cidade.

"Eu fico me perguntando por que a gente tá chegando nesse nível de crueldade? De falta de alegria, de estar vivo, de fazer tanto mal ao mundo. Que loucura é essa?", questionou.

O vídeo completo foi compartilhado por um perfil na rede social.

#luto #Janauba vamos orar pelos familiares, destas crianças, que agora está com Deus, meus Deus que tragédia. Uma publicação compartilhada por Minuto Com Deus.com.br (@minutocomdeus.com.br) em Out 5, 2017 às 1:07 PDT

Em uma publicação, Ivete reforçou a solidariedade e pediu doações de materiais ou roupas de cama para o hospital junto com uma imagem que informa a conta bancária para doações financeiras. "Tristeza enorme pelo que aconteceu em Janaúba. Penso no desespero dessas vítimas e dessas famílias. Estou em oração", escreveu.

Tristeza enorme pelo que aconteceu em Janaúba. Penso no desespero dessas vítimas e dessas famílias. Estou em oração! Toda ajuda que puder ser dada, será bem-vinda! Os hospitais precisam de doações de materiais hospitalares como soro Fisiológico, além de água mineral, roupas para crianças e roupas de cama! Minha solidariedade para o povo de Minas! Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Out 5, 2017 às 12:54 PDT

O padre Fábio de Melo postou uma foto em que pede orações pelas famílias da cidade.

Nossa prece pelas famílias de Janauba. Uma publicação compartilhada por pefabiodemelo (@pefabiodemelo) em Out 6, 2017 às 9:06 PDT

Luan Santana compartilhou a mesma imagem ao pedir a ajuda dos seguidores.

Que tragédia meu Deus vamos ajudar, por favoor Minas, eu te amo e estamos orando daqui.. Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana) em Out 5, 2017 às 6:57 PDT

Adriane Galisteu expressou os "mais profundos sentimentos" aos familiares da tragédia.

Meu Deus, abençoe e console os corações dilacerados por esta tragédia... que dor meu Pai! #janaúba os meus mais profundos sentimentos. Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial) em Out 5, 2017 às 10:28 PDT

A dupla sertaneja Júlia e Rafaela também se solidarizou com as vítimas da tragédia e pediram por mais amor e "chega de violência".