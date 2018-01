Personalidades compartilham celebração de Páscoa nas redes sociais

Deborah Secco vestiu a filha, Maria Flor, de coelhinha. Elas cantaram músicas de páscoa. Foto: https://www.instagram.com/dedesecco/

Domingo de Páscoa, todo mundo celebrando com a família, postando fotos do almoço - e principalmente da sobremesa - nas redes sociais. E as personalidades não fizeram diferente.

Para dar algumas risadas, Reynaldo Gianecchini usou um aplicativo que o transformou num coelho dançando. Já Deborah Secco manteve a tradição de postar vídeos da fofíssima Maria Flor. Ana Hickmann, além dos chocolates, deu um coelho de verdade de presente para o filho e recebeu críticas.

Veja alguns dos posts das personalidades nesta Páscoa de 2017:

