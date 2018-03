Perrie Edwards e Dougie Poynter são vistos em clima de intimidade

Foto: Reprodução/Instagram

Perrie Edwards e Dougie Poynter foram vistos em clima de intimidade no Glamour Women of the Year Awards. A cantora do Little Mix e o baixista do McFly participaram do evento badalado na terça-feira, 7, e ficaram conversando até a madrugada.

"Perrie parecia incrível e chamou a atenção de Dougie. Os dois ficaram conversando até as primeiras horas da manhã. Ficou claro que eles estavam amando a companhia um do outro", disse uma fonte ao jornal The Sun.

Perrie namorou o ex-One Direction Zayn Malik, e Dougie, que se separou de Ellie Goulding no início deste ano. Eles começaram a seguir um ao outro no Instagram em abril e a beldade loira havia admitido que tinha uma quedinha pelo músico.

Enquanto isso, Ellie Goulding já teria superado o fim de seu relacionamento, após ser vista "jogando todo seu charme" sobre o príncipe Harry, no Audi Polo Challenge, recentemente.

"Transformou-se em uma verdadeira festa até tarde da noite e havia uma proibição total de tirar fotos, assim Harry e as outras celebridades lá poderiam se sentir confortáveis. Harry e Ellie só tinham olhos um para o outro durante toda a noite - eles passaram muito tempo sentados juntos debaixo dos cobertores. Eles foram vistos trocando um beijo antes de Harry ter que partir, porque ele ia jogar pólo no dia seguinte. Ellie deixou o local cerca de cinco minutos mais tarde", disse uma fonte à publicação.

No entanto, Ellie admitiu recentemente que ela torce por uma reconciliação com Dougie no futuro, porque eles têm uma conexão especial. "Nós temos algo que eu sei é especial e eu acho que outras pessoas vêem isso - meus amigos vêem, minha família vê. Mas acho que algumas coisas estão apenas meio que inacabadas, uma história inacabada. Espero que sim - ele é uma verdadeira joia e ele está se saindo tão bem e ele está se mantendo ocupado, assim como eu estou", disse ela em recente entrevista.