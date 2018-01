'Penso em me internar numa clínica para me livrar do vício', diz Ana Maria Braga sobre cigarro

Ana Maria Braga e seu fiel escudeiro, Louro José Foto: instagram.com/anamaria16

Há quase 20 anos na rede Globo, Ana Maria Braga ainda não perdeu o poder de virar assunto nas redes sociais e estampar alguns dos memes mais divertidos. Quando não protagonista, ela é coadjuvante da gafe ou outras situações cômicas, como o episódio da abóbora com a atriz Taís Araujo ou a rodopiada de Letícia Spiller.

E não só de aparições engraçadas se sustenta Ana Maria no mesmo programa há tempo tempo. Ela divide sua vida com o público, como fez mais notoriamente em 2001, depois de ser diagnosticada com um câncer no canal anal. O drama voltou a se repetir em 2015, enquanto a apresentadora descobria um nódulo do pulmão, que precisou ser retirado.

Após esse episódio, Ana Maria passou a encabeçar uma campanha pelo combate ao fumo no Mais Você, apesar de ela própria ainda não ter conseguido abandonar o vívio. Em entrevista à revista Veja, ela afirmou que fuma cerca de um maço de cigarros por dia. "Penso em me internar numa clínica para me livrar do vício", disse.

"Às vezes, beiro o sincericídio" O Mais Você é, e sempre foi, ao vivo. Aos poucos, Ana conseguiu que lhe tirassem o ponto eletrônico por meio do qual escuta e, agora, faz o programa mais livremente. "Acho até que fiz poucas bobagens em dezoito anos de programa. Quando falo ou faço alguma coisa errada, sei que errei. Mas o Mais Você é ao vivo, então o jeito é rir e ir em frente”, diz. Ela completa: “no programa, como na vida, sou muito verdadeira".

Ana tem 68 anos, sendo 45 na televisão. Já foi casada três vezes e afirma que, no momento, não pensa sobre um novo matrimônio. Já foi vista dando um selinho na cantora Simone, mas afirma que prefere homens. No entanto, admite que nada é pra sempre. "Isso pode mudar. Eu namoraria uma mulher, por que não? Já pensei nisso”, confessa a apresentadora.

