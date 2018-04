'Pensei que não me casaria de novo', diz Kaley Cuoco

Kaley Cuoco e seu noivo, Karl Cook. Foto: Monica Almeida / Reuters

A atriz Kaley Cuoco, conhecida por interpretar a personagem Penny na série The Big Bang Theory, falou a respeito do trauma que seu primeiro casamento lhe rendeu em entrevista à revista Cosmopolitan.

"Eu honestamente pensei que não me casaria de novo. Meu ex arruinou aquela palavra pra mim. Eu casei com alguém que mudou completamente na primeira vez. A pessoa com quem eu acabei ficando não era a pessoa que eu encontrei originalmente. E não era minha culpa - era dele", contou a atriz, que foi casada com o jogador de tênis Ryan Sweeting entre 2013 e 2016.

"Eu sabia o quanto eu tinha que dar e o quanto eu queria receber. Eu sabia que eu apenas teria que ser paciente... Eu teria que passar por um monte de coisas, mas isso me trouxe ao Karl [Cook, seu atual noivo]", complementou.