Pearl Jam lançará single em parceria com Beyoncé

A banda americana de rock Pearl Jam e Beyoncé, a diva do R&B, gravaram uma versão da música Redemption Song, de Bob Marley, com um dueto vocal de Eddie Vedder e da dona do hit Crazy in Love.

A parceria já aconteceu antes, mais especificamente em 2015, quando os dois se apresentaram no festival "Global Citizen Festival". E eles foram tão bem recebidos que resolveram gravar a versão oficial.

A novidade faz parte do Ten Club Holiday Single Programme, um programa anual de lançamento de singles para os membros de seus fãs clubes, que também vai incluir uma versão da música Wishing Well [Free], do clássico álbum Alive, de 1991, um dos definidores do gênero grunge.

A página italiana do fã clube usou o Twitter @PearlJamOnLine - que possui cerca de 37,600 seguidores - para compartilhar a capa do disco.

Foto: Bang Showbiz

Junto com a imagem postada no domingo, 1, eles escreveram: "Mais informações em @PearlJam Holiday Single 2015! A - Pearl Jam / Wishing Well. B - Eddie Vedder & @Beyonce / Redemption Song".

Beyoncé, 34, acabou de lançar seu novo álbum, Lemonade, e agora está na turnê Formation World Tour.

Já o Pearl Jam está em turnê extensiva na América do Norte e recentemente cancelou um show na Carolina do Norte como protesto contra a lei anti-LGBT.

