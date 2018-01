PC Siqueira se apresenta no teatro pela primeira vez

Gravação do podcast será no Teatro Gazeta Foto: Ana Beatriz Elorza?/ Divulgação

Depois de sete anos na internet, PC Siqueira fará sua primeira apresentação no teatro. A gravação do programa Papo Torto, podcast do youtuber com Gus Lanzetta, será aberta ao público.

Durante a gravação, a plateia poderá interagir com os apresentadores PC, Gus e Nigel Goodman. A apresentação será às 22h no dia 6 de maio e durará 60 minutos. Os ingressos para a apresentação estão à venda no site.

Em abril, o programa completou um ano. Quer ouvir os podcasts? Clique aqui.