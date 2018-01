PC Siqueira faz primeiro vídeo com resultado de cirurgia; assista

Foto: Reprodução/ Youtube

O vlogger PC Siqueira publicou seu primeiro vídeo depois de fazer uma cirurgia corretiva para acabar com o estrabismo. Ele afirma que gostou do resultado e, por ser o primeiro mês de recuperação, seus olhos ainda estão muito vermelhos. No vídeo, ele explica que a cirurgia para acabar essa condição pode não durar para sempre.

PC deixou um recado para os internautas que disseram que ele perdeu a graça ao operar: "Eu sinto muito se a graça para você é um defeito de uma outra pessoa, eu só posso lamentar". Ele também disse estar se sentindo mais bonito, com autoestima melhor e com mais segurança de conversar com outros pessoas e olhar em seus olhos.

O youtuber usou o espaço para dar visibilidade aos desafios de quem sofre com o problema. "A cirurgia do estrabismo, por mais que seja estética, não é somente estética. Ela tem um impacto social e econômico para pessoas que passam por esse tipo de cirurgia", afirma.

Baseado em pesquisas, ele argumenta que estrábicos têm menos possibilidades de conseguirem empregos e de se casar. "Pessoas que têm estrabismo sofrem bullying, têm mais dificuldade para arranjar namorado e namorada. Elas se sentem mal, têm uma dificuldade na hora de competir no mercado de trabalho. Então, quem sabe esse vídeo que eu estou fazendo agora chame atenção das pessoas para discutir o que é a vida das pessoas que sofrem com esse mal que é ter o estrabismo", diz PC.

