Paulo Zulu tem perfil hackeado e sua foto nu acaba publicada no Instagram

Modelo Paulo Zulu teve foto íntima publicada no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Paulo Zulu ficou chocado ao ver que uma de suas 'nudes' havia sido publicada em seu Instagram na noite desse domingo, 11.

O modelo conseguiu agir rápido e deletou a foto, no entanto, vários de seus fãs já haviam visto a imagem e comentavam sobre a beleza do moreno, que aparecia nu em frente a um espelho.

Paulo, então, decidiu atualizar um post antigo pedindo desculpas pelo ocorrido, uma vez que se sentia mal com toda aquela situação.

"Peço desculpas por uma foto íntima que foi hakeada, mas consegui deletar. Desculpas pelo acontecido, mesmo não tendo culpa, me sinto mal com o ocorrido", escreveu Zulu.

Os seguidores do galã - que tem 53 anos, e é pai de Patrick Zulu e Derek Zulu - não se importaram nem um pouco com a foto do modelo e fizeram muitos elogios.

"Não se sinta mal! E não precisa se desculpar, a gente adorou!", disse uma fã. Já uma outra não pensou duas vezes ao dizer: "Eita homem maravilhoso".