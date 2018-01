Paulo Gustavo e o marido tentam inseminação artificial e adoção

. Foto: Denise Andrade/Estadão

Em entrevista à edição de abril da revista GQ, o ator e humorista Paulo Gustavo confirmou que será pai pela primeira vez. Ele e seu marido, o dermatologista Thales Bretas, já deram início tanto à inseminação artificial quanto ao processo de adoção para 'garantir' a criança, segundo informou a publicação nesta segunda-feira, 3.

Protagonista de sucessos da bilheteria nacional, como Minha Mãe É Uma Peça 2 (2016) — a quarta produção mais assistida do cinema brasileiro —, Paulo está casado com Bretas desde dezembro de 2015, após Regina Casé oficiar a cerimônia no Parque Lage, no Rio de Janeiro. Segundo a GQ, a dupla está com pressa para realizar seu sonho de ter um filho.

“Nós festejamos cada pequena conquista da formalização do nosso casamento, desde o fato de podermos ter o mesmo plano de saúde a passarmos juntos na fila da imigração americana”, afirmou o ator, referindo-se às últimas férias que passou com o marido nos Estados Unidos.