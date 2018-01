Paulo Gustavo anuncia que será pai de gêmeos: 'Aguardando essas duas vidas com muito amor'

Paulo Gustavo será pai de gêmeos. Foto: Instagram/@Paulogustavo31

Nesta sexta-feira, 13, Paulo Gustavo fez uma publicação no Instagram para anunciar que ele e o marido, Thales Bretas, serão pai de gêmeos. O casal contratou uma barriga de aluguel para ter os bebês.

"Quero compartilhar algo muito importante das nossas vidas, minha e do Thales, um sonho que finalmente se realizará: vamos ser papais e, ainda por cima, em dose dupla, de gêmeos! Estávamos loucos pra contar, mas tivemos de aguardar quatro meses até sabermos que está tudo bem com os bebês e a barriga de aluguel. Ufa, pareciam quatro anos", escreveu o humorista na legenda.

Paulo Gustavo ainda disse que os bebês vão nascer nos Estados Unidos, provavelmente porque barriga de aluguel é prática ilegal no Brasil. As crianças vão se chamar Gael e Flora. "Estamos muito felizes e aguardando essas duas vidas com muito amor e gratidão", finalizou.

