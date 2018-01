Paula Fernandes e Kiko do KLB estariam namorando, diz revista

Kiko e Paula Fernandes em apresentação. Foto: Reprodução

Será que tem casal novo no meio musical? Segundo fontes da revista QUEM, Kiko, do KLB, e Paula Fernandes estão namorando. Os dois são amigos há muito tempo, mas pessoas ligadas ao cantor dizem que a relação está num outro nível.

De acordo com essas fontes, o relacionamento começou em dezembro, depois que ele voltou de uma viagem a Disney, onde ele foi com a então namorada Francine Pantaleão. Os dois terminaram e, desde então, ele e Paula estão mais juntos.

Há duas semanas, Kiko postou uma foto no Instagram montado no mesmo cavalo em que Paula estava numa foto postada poucas horas antes, ambas as imagens com a mesma localização: o Haras Três Rios, em Itatiba (SP).

Os dois são amigos há mais de dez anos mas o suposto namoro começou quando ele a ajudou a lidar com o fim do noivado. No início de novembro, Paula terminou o noivado com o dentista Henrique do Valle. Entretanto, o fim desse relacionamento e do namoro de Kiko não teriam relação com esse possível novo namoro.

Para reforçar ainda mais a hipótese de um affair, Kiko e Paula passaram o reveillon em Fernando de Noronha, mas os dois não apareceram em fotos juntos.