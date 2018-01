Paula Fernandes assume romance nas redes sociais

Paula Fernandes assume romance com o tenor Thiago Arancam. Foto: Raquel Cunha/Globo

A cantora Paula Fernandes está de romance novo. Nesta quinta-feira, 1, ela postou uma foto romântica com o tenor lírico Thiago Arancam, de 35 anos, em que diz 'Assim como não podemos conter o vento... Você chegou... Bem-vindo ao meu coração, honey'.

Assim como não podemos conter o vento... Você chegou... Bem vindo ao meu HONEY. Uma publicação compartilhada por Paula Fernandes (@paulafernandes) em Jun 1, 2017 às 3:44 PDT

Os fãs da cantora já especulavam sobre a união dos dois em abril, quando ela foi a Milão, na Itália, gravar um clipe com Arancam. Nas fotos publicadas por ela em que aparecem juntos, o cantor curtia comentários como 'lindo casal'.

Thiago Arancam também publicou foto com a cantora, em que também diz 'Bem-vinda ao meu coração, love'.

Caminhei pelos quatro cantos do mundo pra em teu abraço encontrar meu lugar. Bem vinda ao meu LOVE. @paulafernandes Uma publicação compartilhada por Thiago Arancam||Тьяго Аранкам (@arancam) em Jun 1, 2017 às 5:30 PDT

Paula não assumia um relacionamento desde novembro do ano passado, quando terminou o namoro de quatro anos com o dentista Henrique do Valle.

No começo do ano, houve rumores de que Paula e Kiko, do KLB, estariam namorando. O suposto romance foi negado pela cantora, que disse que eles eram apenas amigos de longa data.