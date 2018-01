Patricia Abravanel posta foto de Pinóquio e chama diretor da JBS de mentiroso

Patrícia Abravanel é mulher do deputado federal Fabio Faria Foto: Silvana Garzaro/Estadão

Em sua conta oficial no Instagram, a apresentadora Patricia Abravanel desabafou sobre ter o seu nome envolvido no escândalo de corrupção da empresa JBS.

Durante delação do empresário Ricardo Saud, ela foi acusada de participar de um jantar na casa do acionista Joesley Batista, em que foi negociada propina para seu marido e deputado federal Fabio Faria (PSD-RN), além do sogro e governador do Rio Grande do Norte Robinson Faria (PSD-RN).

A apresentadora publicou uma foto do personagem Pinóquio e atacou o executivo da empresa frigorífica na legenda da imagem.

“Sim, eu estou processando Ricardo Saud da JBS por danos morais. Ele mentiu e ligou o meu nome e o da minha família a algo terrível como negociação de propina! Um absurdo! Quero aqui deixar claro que qualquer quantia ganha nessa ação será doada. Só não poderia deixar uma calúnia dessas passar em branco”, escreveu a filha de Silvio Santos.

Nos últimos dias, o nome de Patricia Abravanel e da também apresentadora Ticiana Villas Boas, esposa de Joesley Batista, estiveram nos principais noticiários do País.

Na Justiça, Patricia tenta anular a delação de Saud, usando um áudio enviado por Ticiana a ela: “Aquele jantar, imagina só, não tem nada a ver… do que falaram, foi um jantar normal. Eu não vi nada de dinheiro, nada que beirasse o ilícito. Se você for chamada para depor, eu vou ser… ou tiver qualquer tipo de implicação pra você, eu sou sua testemunha”.