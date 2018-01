Pássaro 'sósia' de Trump faz sucesso em zoo na China

Faisão sósia de Trump mora na China Foto: REUTERS/Stringer

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já ganhou um sósia. E ele não é humano. Na China, um faisão do zoológico de Hangzhou está chamando a atenção pela "semelhança" com o magnata.

As penas amarelas de sua "cabeleira" se assemelham com o penteado do novo presidente norte-americano, comparou a imprensa chinesa nos últimos dias. A imagem de Little Red, como é chamado o pássaro, viralizou nas redes sociais do país.

Em entrevista ao jornal Daily Mail, o cuidador da ave, identificado como Gao, disse que não tinha notado a semelhança. "Depois que Trump foi eleito, eu comecei a ver mais fotos dele e eu acho que o faisão parece um pouco”, afirmou.

Bicho está chamando a atenção em zoo Foto: REUTERS/Stringer

A expectativa é que o zoológico receba mais turistas após a divulgação da foto da ave. O animal é um faisão dourado, espécie nativa de áreas montanhosas da China e está na lista de proteção do país.