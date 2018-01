Participantes de 'RuPaul's Drag Race' dublam música de Pabllo Vittar

eu tô chocado com o vídeo das drags de rupaul dublando k.o esse momento eh seu pabllo, parabéns menina mulher

Eu se fosse a Rupaul pagava um curso de inglês pra menina Pablo pra ela entrar logo no competição pic.twitter.com/LqWPEYG8tm

mano hoje acordei e dei de cara com o video das dra do rupaul's dublando k.o, muito foda oh