Participante de reality americano fala abertamente sobre cirurgia de dupla mastectomia

Mulheres americanas se juntaram em um grupo de apoio para falar sobre sua experiência e recuperação da cirurgia de mastectomia. Foto: Reprodução / Facebook Flat and Fabulous

Lesley Murphy, ex-participante do reality show americano The Bachelor e blogueira de turismo, postou uma foto no Instagram em que conta como está sendo sua recuperação de cirurgia de dupla mastectomia. A americana, que tem 29 anos, fez a cirurgia preventiva após exames constatarem que ela possuía uma mutação genética que faz com que ela tenha predisposição ao câncer de mama.

Na postagem emocionada, Lesley diz que ainda está com os movimentos dos braços bastante limitados e depende muito da sua mãe para fazer mesmo as tarefas mais simples. “Minha mãe lavou e secou meu cabelo hoje. Me ajudou a colocar roupas hoje de manhã. Ela também esvazia meus drenos duas vezes por dia. Não tenho nem como agradecer todo esse apoio”, disse a blogueira.

“Eu tenho que dormir na mesma posição todas as noites porque mesmo um leve movimento que eu faço na cama dá a sensação que estão arrancando o peito do meu corpo”, completou. Veja abaixo o post que ela colocou no Instagram: