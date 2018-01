Paródia com nude de Sérgio Mallandro viraliza na internet

Foto: Reprodução|YouTube

A paródia da música Hotline Bling, do rapper Drake, feita por Sérgio Mallandro viralizou na internet e já conta com quase 50 mil visualizações no Youtube.

Batizada de O Meu Nu Frontal Vazou, o humorista faz uma brincadeira com a letra dizendo que uma foto sua, completamente despido, vazou na internet.

Na canção, Sérgio Mallandro ainda dá a entender que seu pênis é pequeno, no entanto, na vida real, ele desmente essa informação.

"Um monte de gente já me ligou. As minhas ex-namoradas todas dizendo que eu estou mentindo", conta o humorista em entrevista ao jornal Extra, assegurando que sempre manda nudes para apimentar as relações: "Claro que mando! Elas pedem e eu mando".

No entanto, Sérgio conta que nunca viu nenhuma nude sua circulando pela internet, mas se isso acontecer ele não se importará. "Iam ver que o Jucão (apelido que dá ao seu pênis) faz glu-glu, ié-ié, rá e que tenho um bilu teteia de respeito", brinca.

E para aqueles que gostam de mandar nudes na internet, Mallandro só dá um conselho: "Quer mandar nude? Não manda de bunda caída, empina, não manda o amigão tristonho..."

O clipe, que conta com a participação da funkeira Mulher Melão e de duas bailarinas da Jaula das Gostosudas, ainda terá uma continuação, garante Mallandro: "Filmamos em casa, as meninas são ótimas e agora vou gravar a introdução da música: com a malvada que espalhou a foto."

