Paris Jackson faz tatuagem em homenagem ao pai, Michael Jackson

Foto: Bang Showbiz

A futura cantora, que completou 18 anos no último domingo (3), está emocionada com seu tributo permanente ao falecido Rei do Pop, com a frase "Queen of My Heart", usando a letra de seu pai.

Ao lado da fotografia que exibe a tatuagem, no Instagram, ela escreveu: "Queen of My Heart com sua letra. Para todos, ele era o Rei do Pop. Para mim, ele era o Rei do meu coração. Obrigada @dermagrapink, você é uma lenda".

Foto: Reprodução|Instagram

O tatuador, por sua vez, ficou honrado por receber Paris, que foi acompanhada pelo primo Austin Brown, em seu estúdio.

O profissional publicou uma foto com Paris e Austin no Instagram, com a legenda: "Paris Jackson fez sua tatuagem hoje, com a letra de seu pai, tão doce. #parisjackson e Austin Brown seu primo".

Paris - filha também de Debbie Rowe - falou sobre seu antigo desejo de homenagear o pai, nascido em 1958.

No ano de 2011, ela escreveu em seu perfil no Twitter: "Eu meio que quero tatuar August XXIX em minhas costas".

Em junho de 2016, completará 7 anos da morte do cantor, aos 50 anos, por intoxicação medicamentosa.