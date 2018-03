Paris Hilton quer ser 'a melhor tia'

Paris está radiante pela irmã Foto: Bang Showbiz

Paris Hilton está ansiosa para conhecer sua sobrinha e ser a "melhor tia" que ela puder. A socialite, de 35 anos de idade, está "muito empolgada" para que sua irmã Nicky Hilton Rothschild dê à luz uma menina - seu primeiro filho com o marido James Rothschild - e já comprou uma série de presentes para a bebê.

Em entrevista à revista 'Prestige Hong Kong', ela afirmou: "Mal posso começar a descrever a sensação, estou tão animada e tão emocionada por Nicky. Ela será uma mãe maravilhosa e eu quero ser a melhor tia que eu puder ser. Já estou comprando presentes para minha sobrinha e mal posso esperar para conhecê-la em breve".

Recentemente, Paris organizou um chá de bebê luxuoso para Nicky no hotel The Towers of the Waldorf Astoria, em Nova York, presenteando sua irmã mais nova, de 32 anos, com um bolo branco e rosa em forma de coração.