Paris Hilton fica noiva: 'Meu melhor amigo e alma gêmea'

Paris Hilton e Chris Zylka em maio de 2017 Foto: REUTERS/Stephane Mahe

A socialite Paris Hilton está noiva do ator e modelo Chris Zylka.

Conhecido por seu papel em 10 Coisas que Eu Odeio em Você, ele fez o pedido nas montanhas de Aspen, nos Estados Unidos.

Paris postou as fotos do momento em seu Instagram e exibiu o anel de 20 quilates, informa a People.

"Muito feliz e animada por estar noiva do amor da minha vida", escreveu Paris no Instagram. "Meu melhor amigo e alma gêmea. Perfeito para mim em todos os aspectos. Muito dedicado, leal e com um bom coração. Eu me sinto a garota mais sortuda do mundo! Você é meu sonho que virou realidade! Obrigada por me mostrar que contos de fada existem."

Veja as fotos (clique na seta à direita para ver mais) e o vídeo do momento:

VEJA TAMBÉM: Os vestidos de noiva mais incríveis de 2017