Papa comemora 81 anos com pizza de quase quatro metros

A pizza é um dos pratos mais apreciados pelos paulistanos há muitas décadas; é difícil encontrar alguém nascido na cidade que nunca tenha saboreado um pedaço da massa com mussarela, calabresa, ou brigadeiro, por exemplo. Mas, com o sucesso, vêm junto as inovações - que às vezes passam do ponto. Se você já acha estranho quando te oferecem pizza de alface no rodízio, ficará surpreso com os limites (ou falta deles) da criatividade humana quando o assunto é pizza! Esta da foto, por exemplo, é a pizza de 'Prato Feito' da pizzaria Bate-Papo, no Guarujá; confira outros exemplos de sabores bizarros a seguir

Foto: Facebook / @pizzariabatepapo