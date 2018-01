Papa Bento XVI comemora 90 anos de idade tomando cerveja

O Papa Emérito Bento XVI comemorou 90 anos de idade tomando cerveja no Vaticano com seu irmão mais velho e convidados. Foto: L'Osservatore Romano/Handout via Reuters

O Papa Emérito Bento XVI, que renunciou ao cargo de líder da Igreja Católica em 2013, comemorou 90 anos de idade em pequena celebração realizada no Vaticano nesta última segunda-feira, 18. A ‘festa’, que teve direito à tradicional cerveja bávara, contou com a presença do irmão mais velho do Santo Padre, o monsenhor Georg Ratzinger.

A comemoração coincidiu com a visita de Horst Seehofer, governador do Estado alemão da Baviera, terra natal de Bento XVI, ao Vaticano. Desde sua surpreendente renúncia por conta de problemas de saúde, o Papa vive em reclusão no Vaticano e faz poucas aparições públicas.