Paolla Oliveira considera adotar cão com o qual contracena em 'A Força do Querer'

Paolla Oliveira em cena com Iron na novela 'A Força do Querer'. Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Paolla Oliveira parece ter criado um laço afetivo com Iron, o cão com quem contracena na novela A Força do Querer, tanto que considera adotá-lo.

Em entrevista ao G1, ela disse que ficará feliz se o animal for para um lar tranquilo quando se aposentar.

"Eu sempre penso em adotar, quem sabe?", considera a atriz.

Para fazer a policial Jeiza, Paolla teve de realizar um treinamento no Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar. O cabo Davi Freitas, da corporação, disse que, provavelmente, a novela será o último 'projeto' do cão.

A atriz conta que se adaptou bem ao treinamento, porque ama cachorros e disse que Iron se saiu bem nas gravações por ser muito disciplinado.

Paolla se diz apaixonada por animais, tem dois cachorros e incentiva a adoção.