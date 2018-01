Paola Carosella responde internauta que diz ter ‘vontade de dar na cara dela’

A chef de cozinha e jurada do programa 'MasterChef' Paola Carosella usou o Twitter para responder provocação de internauta. Foto: Iara Morselli/Estadão

Na manhã desta quarta-feira, 5, a jurada do programa MasterChef Paola Carosella respondeu a uma provocação de um internauta que a marcou no Twitter perguntando se só ele tem “vontade de dar na cara dela”. No mesmo tuíte, ele ainda a insultou, usando os termos “ridícula” e “grossa”.

A chef de cozinha não deixou barato e respondeu à provocação dizendo “acho que não, tem outros também. Fique à vontade. Vem me dar na cara quando quiser. Só lembra que é crime”. Ela completou colocando a hashtag #MexeuComUmaMexeuComTodas, que surgiu como resposta ao caso de assédio sexual cometido pelo ator José Mayer.

O post original da ofensa foi apagado, mas a resposta da chef se mantém. Veja abaixo: