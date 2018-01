'Pânico na Band' é condenado a pagar R$ 50 mil a Antonia Fontenelle

Foto: Reprodução/Instagram/Antonia Fontenelle

A Band terá que pagar R$ 50 mil a Antonia Fontenelle após o programa Pânico na Band mostrar o número de telefone da atriz ao vivo no canal. As informações são do colunista Leo Dias.

O juiz Rogerio de Camargo Arruda, da 5ª Vara Cível de São Paulo, decidiu, ainda, que a emissora terá que pagar mais R$ 30 mil cada vez que algum contato de Antonia for exibido no canal.

Na época do ocorrido, a atriz estava grávida e recebeu tantas mensagens ofensivas que precisou mudar de número.