Paloma Duarte vai à Justiça contra Record

. Foto: Reprodução / Instagram @palomaduarteoficial

A atriz Paloma Duarte, uma das mais conhecidas da dramaturgia da Record, teria entrado com um processo contra a emissora na manhã da última quarta-feira, 14. De acordo com o colunista Leo Dias, ela foi ao Tribunal Regional de Trabalho do Rio de Janeiro acompanhada de seu marido, Bruno Ferrari, testemunha no processo, para uma audiência.

Paloma estaria cobrando a assinatura de sua carteira de trabalho, reivindicando direitos como FGTS, férias, horas extras remuneradas e 13º.

Ainda de acordo com o colunista, a atriz, que esteve na Record entre 2005 e 2015, possuía o maior salário da emissora: R$ 95 mil.