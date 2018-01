Palmirinha dará aula no Instituto Chefs Especiais

Palmirinha vai ministrar aula de gastronomia para pessoas com síndrome de Down. Foto: Maria Clara Diniz/FOX Life

Neste mês, Palmirinha dará uma aula especial com o chef Guga Rocha no Instituto Chefs Especiais, que tem como objetivo incentivar a autonomia de pessoas com síndrome de Down por meio da gastronomia.

Leia também: São Paulo ganha sua primeira cafeteria comandada por portadores de Down

A aula vai acontecer no dia 19 de julho, das 10h às 13h, e vai ensinar a receita de hot dog de forno de Palmirinha. A aula é gratuita e os interessados devem fazer inscrição prévia pelo telefone 2638 7478. O instituto fica na Rua Catanduva, 132, em Perdizes, zona oeste da capital paulista.

Recentemente, a organização inaugurou o Chefs Especiais Café em São Paulo. Lá, os portadores da síndrome são garçons. São cinco funcionários, sendo dois efeitvos e três rotativos, com um coordenador que não porta a síndrome orientando a equipe.