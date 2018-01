Pai de George Clooney brinca sobre estado do filho durante o nascimento dos netos

Os gêmeos de George Clooney e Amal Alamuddin nasceram na última terça-feira, 6 Foto: Danny Moloshok/Reuters

Os primeiros filhos de George Clooney e Amal Alamuddin, Alexander e Ella, nasceram na última terça-feira, 6.

Em entrevista para o programa Cincinnati's WXIX, o pai de Clooney, Nick, disse que o filho estava em êxtase durante o nascimento das crianças. "George estava com os olhos vidrados, então não sei se estava sóbrio", brincou.

Duas horas depois do parto, Nick e Nina, madrasta de George, conheceram os netos pelo Skype. A mulher de Nick afirmou que os gêmeos têm o nariz igual ao do ator e o mais novo vovô disse que ambos têm os cabelos escuros dos pais. Nick ainda comentou que Amal e as crianças passam muito bem.