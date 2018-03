Pai de Biel diz que seu filho 'fez o que tinha de ser feito' ao gravar vídeo

Cantor afirma estar profundamente arrependido Foto: Youtube/Reprodução

O pai de Biel, Sergio Rodrigues, defendeu a atitude do filho de gravar um vídeo pedindo desculpas para a repórter do portal IG, que acusou o cantor de assédio sexual.

"Ele gravou o vídeo e foi dormir. Ele fez o que tinha que ser feito", disse o pai ao jornal Extra. Ele disse que a família não vai mais se pronunciar sobre a acusação, que segue sendo investigada pela delegada Giovanna Valenti da 1ª Delegacia da Mulher de São Paulo.

Na noite da última quarta-feira, 8, Biel publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo desculpas à repórter.

"Estou aqui primeiramente para pedir desculpa, é meu objetivo principal. Eu nunca pensei que minhas palavras pudessem machucar de fato quem me entrevistava, então estou aqui para me desculpar não só com a repórter, mas com todas as mulheres que se sentiram ofendidas", disse o cantor no vídeo.

Os fãs, porém, ficaram divididos com o pedido de desculpas. No Instagram, vários fãs comemoram o vídeo, enquanto outros fizeram duras críticas. Uma seguidora disse: "Você fez bem em pedir desculpas a ela e a todas as mulheres. Tenho certeza de que agora pra frente vc vai ser um novo Gabriel" (sic).

Já outra disse: "Pq o Biel não pediu desculpa no primeiro dia? Primeiro ele fez aquele texto ridículo dizendo que é só um 'garoto de 20 anos que nao sabe o que faz'. Pra mim aquela sim é a desculpa dele, esse vídeo a desculpa que mandaram ele dar, claro depois de ver que a carreira esta sendo prejudicada" (sic).

Ainda no vídeo, o cantor disse que "brincou com assuntos sérios e não devia ter feito isso" e que "o Biel que deu aquela entrevista não é o Biel que vai continuar daqui para frente".