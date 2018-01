Pai adotivo de Nego do Borel trabalha como flanelinha para se sustentar

Foto:

O sucesso de Nego do Borel na Dança dos Famosos e também em Malhação não representa o drama familiar pelo qual o jovem está passando.

De acordo com o jornal Extra, Nego não aceita o fato de Roseli, sua mãe, ter terminado o casamento com Robson, seu pai de criação, para namorar um jovem bem mais novo que ela.

Para piorar, por conta do fim do relacionamento do casal, Robson teve que sair da casa onde todos moravam e voltou para o Morro do Borel, onde está trabalhando como flanelinha.

Nego sempre foi muito apegado a Robson e quer convencer a mãe a aceitá-lo de volta em casa.

Como se isso não bastasse, o cantor está sofrendo para conseguir pagar a mansão de R$ 2 milhões, tudo porque ele não conseguiu ainda vender sua antiga casa, que vale R$ 1,5 milhão e fica em Curicica, no Rio de Janeiro.

Para abater parte da dívida, Nego vendeu sua BMW avaliada em R$ 300 mil e está usando o automóvel da mãe, um Trecker, que custa R$ 60 mil.

O cantor ganha cerca de R$ 80 mil por show, mas metade fica com a gravadora, a Sony Music.

Na Globo ele recebe um salário de R$ 15 mil para fazer Malhação e mais R$ 12 mil de cachê pela Dança dos Famosos.

Procurada, a família de Nego do Borel não quis se manifestar.