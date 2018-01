Padre Fábio de Melo 'se vinga' de Lucas Lucco no Instagram

Cator e padre são amigos e trocaram parabéns no Instagram Foto: https://www.instagram.com/lucaslucco/

No aniversário do Padre Fábio de Melo, dia 3 de abril, seu amigo, Lucas Lucco, postou uma foto para parabenizá-lo e aproveitou para brincar com o padre. "Postei para dizer que não adiantou forçar o braço pra tentar ficar mais forte que eu na foto... Porque eu cortei um pedaço do seu e deixei o meu inteiro e pleno", escreveu o cantor.

Sei que você não gosta de aniversário que nem eu. Então, não tô postando essa foto pra dar os parabéns... postei pra dizer que não adiantou forçar o braço pra tentar ficar mais forte que eu na foto... pq eu cortei um pedaço do seu e deixei o meu inteiro e pleno. Te amo Zé Geraldo @pefabiodemelo!!! #LucasLucco #FéNoPai Uma publicação compartilhada por Lucas Lucco (@lucaslucco) em Abr 3, 2017 às 12:46 PDT

No dia seguinte, 4 de abril, Lucas Lucco comemorou 26 anos e foi a oportunidade do padre 'se vingar' e brincar com o amigo nas redes sociais: "Que a vida lhe dê um quilo de bacon todos os dias. Hoje, dia do seu aniversário, quem ficou cortado na foto foi você".