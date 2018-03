Padre Fábio de Melo  se desculpa após repercussão negativa de vídeo antigo

O Padre é usuário assíduo das redes sociais. Twitter: @pefabiodemelo / Snapchat: @fabiodemelo3 Foto: Divulgação

O Padre Fábio de Melo utilizou o Twitter mais uma vez para se desculpar pela repercussão negativa do vídeo de uma pregação feita em 2006. No vídeo, ele afirma que as mulheres são as culpadas por sofrerem violência doméstica.

Na última segunda-feira, 27, os internautas resgataram o vídeo e o transformaram no novo viral das redes. Os brasileiros não deixaram o conteúdo passar batido e cobraram explicações do Padre através do Twitter.

O sacerdote é conhecido por utilizar as redes sociais com bastante frequência, considerado uma das personas mais queridas da web no Brasil.

"Peço perdão. Eu nunca pretendi dizer que a vítima é culpada, apenas salientei que a não denúncia reforça o agressor. É muito desconfortável ser promotor do que abominamos, culpar a vítima é abominável, se fui infeliz na linguagem, resta-me retratar. Sempre refleti sobre o risco que uma relação afetiva tem de evoluir para o sequestro da subjetividade. Cresci entre as minorias, nunca me distanciei dos sofrimentos que vi de perto. Por isto faço questão da retratação", enfatizou o padre por meio de tuítes.