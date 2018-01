Padre Fábio de Melo recria cena de 'Titanic' 

Fãs gostaram muito da brincadeira do padre Foto: https://www.instagram.com/pefabiodemelo/

Sensação nas redes sociais, Padre Fábio de Melo não perde uma oportunidade de fazer piada no Instagram. Na última quinta-feira, 16, ele postou uma foto em que 'recria' a cena icônica do filme Titanic, em que Rose e Jack estão de braços abertos na ponta do barco.

Sozinho e de braços abertos, ele escreveu: "Cada Jack tem o Titanic que merece". A foto foi tirada na Amazônia, quando o padre foi visitar uma comunidade ribeirinha.

Nos comentários, o fãs adoraram a brincadeira e elogiaram o padre. "Que Jack", escreveu uma.