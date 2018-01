Padre Fábio de Melo posta foto 'animado' no aniversário

Padre Fábio de Melo tem Instagram, SnapChat, Twitter e Facebook Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

O Padre Fábio de Melo há tempos vem fazendo sucesso nas redes sociais - hoje, ele tem mais de 3,9 milhões de seguidores no Instagram. Pudera: ele entende a lógica das redes e sabe brincar com o público. Agora, ele fez mais uma brincadeira ao postar uma imagem de sua festa de aniversário, realizada no domingo, na qual ele comemorou 46 anos.

A foto compartilhada mostra um momento da festa, na qual ele está "alegre". "Animadíssimo na comemoração do meu aniversário", escreve. Confira: