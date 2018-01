Padre Fábio de Melo dá 'bronca' em Paulo Gustavo no Instagram: ‘cafajeste’ 

. Foto: Reprodução

Paulo Gustavo postou uma foto em suas redes sociais comemorando o aniversário de seu pai nesta quinta-feira, 2. Na legenda, ele esclareceu que, diferente do que muitos pensam, ele está vivo!

“Pai, te amo! Gente, pra quem acha que meu pai faleceu kkkkk não, ele não faleceu! O que vocês assistiram foi um vídeo de um teste que foi jogado na internet! Aquilo é uma cena ! Um depoimento que eu decorei e fiz como se fosse meu!”, explicou, em referência a um vídeo antigo que comoveu a internet. “Meu pai está vivo, gato e cheio de saúde.”

Entre as reações dos fãs, um comentário inesperado: “Já rezei pela Alma do seu pai, cafajeste!”, escreveu Padre Fábio de Melo - sim, isso mesmo, o Padre Fábio de Melo. A internet adorou a reação do religioso, que também foi enganado pelo vídeo.

. Foto: Reprodução/ Instagram

Rembre a cena de Paulo Gustavo que fez muitos acharem que seu pai havia morrido: