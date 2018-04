Pabllo Vittar lança clipe de 'Indestrutível'; assista

Pabllo Vittar lança clipe de 'Indestrutível'. Foto: Instagram/@pabllovittar

Nesta terça-feira, 10, Pabllo Vittar finalmente divulgou seu novo clipe, Indestrutível. A cantora fez uma transmissão ao vivo no Facebook ao lado de youtubers, artistas e e ativistas LGBT como Aretuza Lovi, Federico Devito e Alexandra Gurgel por cerca de uma hora até divulgar o clipe, no qual fala sobre preconceitos que sofreu na escola.

No ao vivo, a cantora também divulgou um leilão para arrecadar dinheiro para a Casa 1, um local em São Paulo que abriga pessoas LGBT expulsos de casa por suas famílias, idealizado por Iran Gusti – que também estava na transmissão. No leilão, ela vende o figurino que usa no clipe Indestrutível. O lance atual é de R$ 200.

No clipe, um menino retrata Pabllo Vittar na adolescência, sendo agredido verbalmente e fisicamente nos corredores da escola. A cantora encerra o vídeo com uma mensagem contra a homofobia: "São milhares de adolescentes que assim como eu sofreram esse tipo de agressão, tá na hora de transformar o preconceito em respeito, de aceitar as pessoas como elas são e querem ser, de olhar na cara da homofobia e dizer: 'eu sou assim, e daí?".

Assista ao clipe abaixo: